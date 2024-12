VERSO BENEVENTO-CATANIA: arbitra Bogdan Sfira della sezione di Pordenone. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la 21a Giornata di Serie C. La partita Benevento-Catania, in programma domenica 5 gennaio allo stadio “Ciro Vigorito”, sarà diretta da Bogdan Nicolae Sfira della sezione AIA di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Marco Colaianni (Bari) e Michele Rispoli (Locri). Quarto ufficiale, Stefano Striamo (Salerno).

Nessun precedente da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” di nazionalità rumena ma residente a Pordenone. Ha diretto, invece, una partita del Benevento: la vittoria per 3-2 maturata in Campania l’1 ottobre 2023 contro il Crotone con reti di D’Ursi e Vitale per gli ospiti; doppietta di Simonetti (ex Catania) e gol di Pastina per i padroni di casa.

Curiosità: ventinovenne al quinto anno di CAN C, qualche anno fa Bogdan Sfira ha preso parte ad un incontro a Gradisca d’Isonzo con arbitri e assistenti nazionali nelle sette Sezioni friul-giuliane per portare esperienze significative, fornendo consigli utili ed illustrando video dai campi di tutta l’Italia, focalizzandosi sulla mentalità e l’approccio giusto alle diverse atmosfere che le partite riservano in giro per il Paese, sottolineando come la concentrazione e la freddezza giochino un ruolo fondamentale per qualsiasi direttore di gara.

Statistiche: il bilancio aggiornato delle 53 partite dirette in terza serie è di 20 vittorie per le squadre di casa, 12 pareggi e 21 successi per le formazioni impegnate in trasferta con 263 cartellini gialli e 15 rossi, fischiando 16 calci di rigore. Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 15 incontri estraendo 79 gialli, 4 rossi e concedendo 7 rigori con un bilancio di 4 vittorie casalinghe, 4 pareggi e 7 successi esterni. L’ultima partita nella quale, ad oggi, una formazione impegnata in trasferta ha conseguito i tre punti in Serie C con Bogdan Sfira alla direzione di gara risale al 16 novembre scorso: Giugliano 1-2 Potenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***