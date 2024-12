CATANIA-TRAPANI: denuncia e Daspo per un tifoso etneo

Denunciato un tifoso rossazzurro per aver acceso un fumogeno in Curva Nord durante la partita di calcio Catania-Trapani disputata il 26 novembre. Nei suoi confronti emesso anche il Daspo di due anni. In questo modo, per l’intera validità del provvedimento, il tifoso non potrà avvicinarsi alle strutture sportive e non potrà partecipare ad alcuna manifestazione sportiva.

Il 23enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato individuato dagli agenti della Digos di Catania nonostante il tentativo di nascondersi tra gli altri spettatori. L’accensione del fumogeno è avvenuta, intorno alle 20.40, sugli spalti dell’anello inferiore dell’impianto sportivo, in concomitanza con l’esposizione di uno striscione da parte dei gruppi ultras in occasione dell’anniversario della loro costituzione.

