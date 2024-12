CAZZARO’ (all. Taranto): “Catania, vittoria meritata ma non avevano bisogno dei nostri regali…”

Tutta l’amarezza del tecnico del Taranto Michele Cazzarò in sala stampa, dopo la pesante sconfitta casalinga riportata contro il Catania:

“Giocare a Taranto non è facile. Qui devi essere pronto prima con la testa, poi con il cuore e le gambe. Senza nulla togliere al Catania che ha meritato di vincere, noi abbiamo regalato. Nei primi 20′ non c’è stato nessun tiro in porta neanche da parte del Catania, poi è arrivato questo gol su palla inattiva pagando un calo di concentrazione. Avevo detto ai ragazzi che il campo era bagnato, dovevamo evitare certi errori. Noi non possiamo regalare, non ce lo possiamo permettere. Servono altre qualità per giocare a Taranto, al di là della tecnica e della tattica. Con tante assenze, poi, diventa tutto più complicato, basti pensare che avevamo cinque under col Catania”.

“Vicissitudini societarie? Non conosciamo il futuro e ci sono passato anche da calciatore in queste situazioni, ma parlandone ricercherei alibi. Siamo professionisti e dobbiamo dare sempre il 100%. Abbiamo pagato episodi negativi, con tutto il rispetto per il Catania i gol li abbiamo fatti noi e ad una squadra che si deve salvare questo non può succedere. Abbiamo perso male. La verità è che non c’è più quella squadra delle due vittorie consecutive, poi sono subentrati infortuni e squalifiche. Non siamo in tanti in rosa, se vai a togliere 4-5 giocatori esperti – e l’esperienza serve – diventa pesante. Però dobbiamo dare di più, molto di più. Perchè Taranto se lo aspetta”.

“Ci sono sconfitte e sconfitte. Quella col Catania è brutta, ripeto senza nulla togliere al Catania che se ha speso 4-5 milioni di euro o forse qualcosa di più qualche motivo ci sarà, ma noi la partita l’abbiamo regalata. Il Catania non ha bisogno di questi regali per come è allenato e per il tipo di giocatori che ha. Noi dobbiamo cambiare registro, anche se giocassimo soltanto con i ragazzini. Se manca il cuore nel calcio, comunque le perdi le partite. Non ci deve scottare questo pallone tra i piedi”.

