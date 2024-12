CATANIA SOCIAL – Da Lunetta a Stoppa: “Finalmente! Avanti così”

Reazioni social in casa rossazzurra dopo la netta vittoria a Taranto. Via Instagram, l’esterno Gabriel Lunetta accoglie con gioia il ritorno in campo e alla vittoria del Catania (“Finalmente”), con un impatto eccellente sulla gara nella ripresa, complimentandosi con il giovane centrocampista Carmelo Forti per il gol (“Il primo di una carriera ricca di successi. Bravo, te lo meriti”).

“Avanti così” è invece il grido di battaglia del trequartista Matteo Stoppa, ancora una volta tra i principali protagonisti in campo tra le fila degli etnei. “Quanto mi sei mancata…”, sottolinea il mediano ex Cesena Francesco De Rose riferendosi al pallone ritrovato dopo qualche mese di stop forzato. Anche la sua prestazione è stata determinante nell’economia della gara stravinta dalla squadra di mister Toscano.

