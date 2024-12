DA GENNAIO A DICEMBRE: i numeri del 2024 rossazzurro

Quante vittorie, pareggi e sconfitte ha fatto registrare il Catania nel 2024 che sta per chiudere i battenti? Quanti punti hanno collezionato i rossazzurri da gennaio a dicembre? Vediamo tutti i numeri evidenziati dal Catania FC partendo dalla seconda parte della stagione scorsa con Cristiano Lucarelli prima, Michele Zeoli al timone dopo, culminata con i playout evitati in extremis e la partecipazione ai playoff garantita dalla storica vittoria della Coppa Italia di categoria, passando per il ko negli spareggi di Avellino fino alla gestione Toscano.

Il Catania ha chiuso l’anno solare con 52 punti complessivi, 64 gol fatti, 59 subiti e una differenza reti positiva (a differenza della parte di campionato relativa alla stagione scorsa). I dati includono anche gli incontri giocati in Coppa Italia Frecciarossa, Coppa Italia Serie C e playoff. Il conteggio dei punti non considera la penalizzazione in classifica, ma esclusivamente quanto prodotto sul campo.

IL 2024 DEL CATANIA FC IN NUMERI

Vittorie: 18 (14 in casa, 4 in trasferta)

Pareggi: 13 (8 in casa, 5 in trasferta)

Sconfitte: 19 (5 in casa, 14 in trasferta)

Punti in campionato: 52 (38 in casa, 14 in trasferta)

Media punti (su 39 gare di campionato): 1.33 (1.81 in casa, 0.77 in trasferta)

Gol fatti: 64 (34 in casa, 30 in trasferta)

Gol subiti: 59 (20 in casa, 39 in trasferta)

Differenza reti: +7 (+14 in casa, -7 in trasferta)

IL 2024 CON RIFERIMENTO ALLA SCORSA STAGIONE

Vittorie: 9 (8 in casa, 1 in trasferta)

Pareggi: 5 (4 in casa, 1 in trasferta)

Sconfitte: 13 (2 in casa, 11 in trasferta)

Punti in campionato: 20 (19 in casa, 1 in trasferta)

Media punti (su 19 gare di campionato): 1.05 (1.90 in casa, 0.11 in trasferta)

Gol fatti: 30 (21 in casa, 9 in trasferta)

Gol subiti: 32 (9 in casa, 23 in trasferta)

Differenza reti: -2 (+12 in casa, -14 in trasferta)

IL 2024 CON RIFERIMENTO ALLA STAGIONE ATTUALE

Vittorie: 9 (6 in casa, 3 in trasferta)

Pareggi: 8 (4 in casa, 4 in trasferta)

Sconfitte: 6 (3 in casa, 3 in trasferta)

Punti in campionato: 32 (19 in casa, 13 in trasferta)

Media punti (su 20 gare di campionato): 1.60 (1.73 in casa, 1.44 in trasferta)

Gol fatti: 34 (13 in casa, 21 in trasferta)

Gol subiti: 27 (11 in casa, 16 in trasferta)

Differenza reti: +7 (+2 in casa, +5 in trasferta)

