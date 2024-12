GIOVANILI CATANIA: all’Under 15 il trofeo internazionale “Maurizio Zamparini”

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

L’under 15 del Catania conclude il 2024 in bellezza conquistando il primo trofeo internazionale “Maurizio Zamparini”, organizzato dall’ASD Sport Palermo presso il centro sportivo “Pietro Pisani”.

Il responsabile del settore giovanile Orazio Russo osserva: “È stata davvero una grande festa di sport e ringraziamo le società con le quali abbiamo condiviso questa bella esperienza, in particolare il Calcio Sicilia che ci ha riservato una splendida accoglienza nel suo impianto. Sono sicuro che questa manifestazione di ottimo livello avrà un successo crescente nei prossimi anni. La finale con il Palermo è stata molto avvincente e ha messo in evidenza la nostra crescita, affrontavamo per la prima volta una squadra che partecipa al campionato Under 15 riservato alle società di Serie A e Serie B e, al di là della vittoria finale, siamo soddisfatti dei progressi individuali dei ragazzi allenati da Umberto Fabiano e della qualità complessiva delle loro prestazioni”.

Primo Trofeo Internazionale “Maurizio Zamparini” – Il cammino dell’under 15 del Catania

Sabato 28 dicembre, girone B

Catania-ASD Castelvetrano Selinunte 5-0: doppietta di Rafaraci e reti di Sessa, Imbrò e Pafumi;

Calcio Sicilia-Catania 1-1: per i giovani etnei, a segno Rafaraci.

Domenica 29 dicembre

Semifinale

Catania-Calcio Sicilia 1-0: Rafaraci firma il gol che vale l’accesso all’atto conclusivo del torneo;

Finale

Palermo-Catania 4-5 dopo i calci di rigore: per i rossazzurri, trasformazioni di Zingale, Castorina, Imbrò, Lamburi e Squillaci dopo l’1-1 al termine dei tempi regolamentari, a lungo condotti in vantaggio grazie al penalty di Rafaraci.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***