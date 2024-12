MERCATO: Catania-Matino, al momento solo un sondaggio

Nei giorni scorsi è stato accostato al Catania il difensore di proprietà del Bari Emmanuele Matino. Classe 1998, in questa stagione non ha mai giocato a seguito di problemi fisici, ma da una decina di giorni ha recuperato da un infortunio muscolare. Secondo quanto evidenziato dal giornalista di Antenna Sud Fabrizio Caianiello nel corso della trasmissione ‘Futura Gol’, sul canale 77, al momento la società rossazzurra ha effettuato solo un sondaggio. Nessun accordo in dirittura d’arrivo, anche perchè sul calciatore c’è l’attenzione di diversi club di Serie B. Vedremo quali sviluppi ci saranno nei prossimi giorni.

