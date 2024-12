EX ROSSAZZURRI – Reginaldo: “Campionato bello, tirato. Conosco Toscano, farà di tutto per risollevare il Catania”

L’attaccante ex Catania Reginaldo, ai microfoni di ‘Punto C’ su Anteprima 24 commenta l’andamento del girone C di Serie C. Ecco quanto evidenziato:

“E’ un girone C di Serie C bello, tirato. Si sapeva che il Benevento volesse tornare in alto più velocemente possibile e credo resti il favorito per il salto di categoria, ma ci sono tante altre squadre che stanno facendo altrettanto bene. Da qui alla fine ci sarà tanto ancora da vedere con molto interesse. Anche il Crotone secondo me è una squadra che può rientrare in corsa, ci si aspettava qualcosina in più conoscendo mister Longo. Il Trapani ha un presidente stravagante, ma il club è al primo anno di C ed a gennaio interverrà ancora sul mercato, nel girone di ritorno i granata diranno la loro”.

“Il Catania? Conosco mister Toscano con cui ho vinto il campionato a Reggio, so che che sta cercando un modo per risollevare il Catania al più presto. La squadra rossazzurra aveva iniziato bene, parliamo di una società che merita di stare in alto ed a cui anche la Serie B sta stretta. A gennaio faranno dei colpi mirati, laddove si sono presentate delle lacune, e Toscano continuerà a sbattersi affinchè il Catania si rialzi. Penso che anche i rossazzurri lotteranno per la promozione. Mi auguro che Toscano possa fare bene in una piazza davvero importante”.

