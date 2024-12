LA VECCHIA: “Il Catania col Potenza fino al 70′ mi è piaciuto, sconfitta figlia di errori”

Intervento di Tino La Vecchia (tifoso del Catania, scrittore ed opinionista) nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television. Riportiamo di seguito un estratto:

“A me il Catania contro il Potenza fino al 70′ è piaciuto. Il risultato è frutto di una mia considerazione… il campionato è livellato tecnicamente verso il basso, niente a che vedere con il girone A e B. Ci sono almeno 8-9 squadre che nel girone C si equivalgono, quando incontri una di queste squadre puoi perdere, cito ad esempio la sconfitta del Benevento contro il Giugliano, che ha vinto sfruttando solo un calcio d’angolo. Puoi perdere con tutti in questo campionato dall’equilibrio esasperato dove è più facile giocare di rimessa. C’è il declino del Benevento, il Catania non ne ha approfittato mentre ne sta approfittando alla grande l’Avellino che, a questo punto della stagione, diventa la favorita. Giornata sciagurata per il Catania ma, ripeto, fino al 70′ mi è piaciuto”.

“Perchè Inglese in panchina e la sostituzione di Lunetta? Inglese ha chiesto di non fare più di 25 minuti. Lunetta non lo avrei fatto uscire ma noi non abbiamo il patentino di Coverciano. Toscano è l’allenatore, durate il corso della carriera ha vinto tanti campionati dimostrando di essere in gamba e non mi va di criticarlo. La prestazione della squadra non è stata cattiva, si è trattato di uno dei casi in cui la prestazione non è coincisa con il risultato“.

“Al di là del fatto di essere tifoso del Catania, pensavo in avvio di stagione che potesse vincere il campionato ma se si fossero verificate determinate condizioni, vedi l’acquisto di Lescano, Caturano o Tumminello come alternative. E’ arrivato Montalto e non voglio appesantire il giudizio sul ragazzo. Bethers è fortissimo, tanto che l’anno scorso dai giornali specializzati è stato ritenuto tra i primi portieri della C. Bethers purtroppo non è stato sempre presente, facendo il conto delle reti subite dal Catania con Adamonis e Bethers, sono il doppio i gol presi da Adamonis e spesso caratterizzati da errori gravissimi”.

“Giornata sciagurata per il Catania, la sconfitta col Potenza è figlia di questi errori, con il contributo della difesa e Quaini, che sembrava un pesce fuor d’acqua ed ha giocato male assieme a Stoppa, mentre Sturaro si è rivelato forse il peggiore in campo essendosi limitato – statistiche alla mano – ad 8 passaggi laterali di 3-4 metri e su 8 ne ha sbagliati 5″.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***