STATISTICHE: Catania 2023/24 vs 2024/25, gironi d’andata a confronto. Meno sconfitte, più punti e reti all’attivo per la squadra di Toscano

E’ andato in archivio il girone d’andata. A distanza di un anno dal primo campionato professionistico della gestione Pelligra, i numeri dicono che il Catania ha raccolto sul campo 4 punti in più rispetto alla passata stagione, 3 se consideriamo il -1 in classifica. Nella regular season i rossazzurri allenati da Domenico Toscano hanno evidenziato un ruolino di marcia di 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte con un totale di 27 reti all’attivo e 19 al passivo. E’ stato confermato lo stesso numero di vittorie della scorsa stagione, ma il Catania di oggi ha riportato quattro pareggi in più riportando altrettanti ko in meno.

A differenza del Catania di Tabbiani e Lucarelli, gli etnei hanno fatto registrare un saldo di +8 per gol fatti mentre la squadra di Toscano non si fa preferire per reti subite (-5). Nella prima metà del campionato 2023/24 il Catania era posizionato al decimo posto, a -17 dalla vetta della classifica (Juve Stabia), adesso invece ha chiuso il girone d’andata in ottava posizione, a -9 dal Benevento capolista.

