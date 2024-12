GEGA a Telecolor: “Volevamo chiudere l’anno così, dobbiamo arrivare più in alto possibile”

Il difensore rossazzurro Ertijon Gega ha commentato la vittoria della sua squadra al “Massimino” contro il Sorrento, ai microfoni di Telecolor:

“Una grande partita, ci tenevamo a chiudere l’anno nel migliore dei modi. Sarà sicuramente un gran girone di ritorno, dobbiamo lavorare sempre al massimo in allenamento e restare sul pezzo. Qui a Catania il tifo è tanta roba, loro ci hanno dato una grossa mano, noi dobbiamo impegnarci per arrivare il più in alto possibile in classifica. Mi trovo bene in difesa, in tutti i ruoli: quando il mister mi chiama io sono a disposizione. Ho avuto un infortunio alla spalla, ma sono in ripresa”.

