TOSCANO a Telecolor: “Anche nel primo tempo squadra in partita. Felice della crescita dei giovani. Sul mercato nessuna rivoluzione”

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, è intervenuto ai microfoni di Telecolor dopo la partita vinta dalla sua squadra contro il Sorrento per 4-0:

“Anche nel primo tempo la squadra era in partita, nell’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare a giocare. Sono contento per loro perché hanno fatto una grande prestazione. Dopo il 4 agosto sapevamo sarebbe stata una stagione impegnativa, nonostante tutto siamo sempre stati una squadra viva, tutti lavorano. Dobbiamo cambiare qualcosa, non ci piace la classifica che abbiamo e dobbiamo migliorarla. Con la ripresa del campionato dobbiamo sistemare quelle situazioni che abbiamo dovuto gestire e controllare in questi mesi”.

“Sono felice della crescita dei giovani, si vede che il lavoro fatto sta dando dei frutti. Non mi piace non vincere, lavoreremo per questo. I duelli sono fondamentali, molti oggi li abbiamo vinti. Chi è entrato ha fatto bene, abbiamo cambiato un po’ trovando soluzioni e spazi giusti. Per Sturaro un problema muscolare, aveva avuto un grave infortunio e ha stretto i denti. Mercato? La società sa quello che deve fare, dove cambiare e dove migliorare. Non ci saranno rivoluzioni, dove abbiamo capito che abbiamo delle carenze dobbiamo migliorare”.

