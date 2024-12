STAMPA NAZIONALE – Tuttosport e Corriere dello Sport: “Catania deludente e senza spina dorsale”

La stampa nazionale si sofferma sulle partite disputate sabato nel girone C di Serie C. A proposito dell’1-1 maturato nella sfida Catania-Cavese al “Massimino”, Tuttosport scrive: “Delude il Catania. I siciliani, raggiunti in casa dalla Cavese, vedono allontanarsi sempre più la zona promozione”. Il Corriere dello Sport, invece, titola “Catania opaco e fischiato” ed evidenzia: “Un Catania senza spina dorsale consente anche alla Cavese di lasciare imbattuta il Massimino, scatenando la contestazione dei tifosi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***