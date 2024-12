IERARDI a Telecolor: “Vittoria dedicata ai tifosi. Contento per il gol, felicissimo per Forti e Montalto”

Il difensore Mario Ierardi ha commentato la vittoria del Catania a Taranto ai microfoni di Telecolor:

“Sono contento, finalmente è arrivato il gol e sono riuscito a dare una mano ai compagni dopo qualche giorno in cui sono stato fuori per infortunio. Forti si allena sempre al massimo, sono felicissimo per lui e anche per Adriano (Montalto, ndr) che si è sbloccato e mi auguro che possa trovare serenità e altre soddisfazioni. Stiamo lavorando tantissimo su tante situazioni, anche sui piazzati ed è importante che siamo riusciti a segnare su calcio d’angolo. In casa non stiamo andando forte, dobbiamo dare di più alla nostra gente in casa. La vittoria la dedico ai nostri tifosi, ci seguono tanto e io li ringrazio. Quando giochi a Catania non sembra neanche di essere in Serie C”.

VIDEO: le parole di Ierardi in sala stampa

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

