TOSCANO a Telecolor: “Dobbiamo sempre stare sul pezzo, il campionato è aperto”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha risposto alle domande dei colleghi di Telecolor al termine della sfida vinta in casa del Taranto (5-1). Ecco le sue parole:

“Era fondamentale avere l’approccio giusto e restare sul pezzo. Nei primi dieci minuti del secondo tempo abbiamo pensato di poter gestire il risultato, noi dobbiamo invece sempre andare veloci. I ragazzi stanno lavorando bene, Montalto meritava di avere spazio, ha esultato dopo il gol perché ci teneva tanto a segnare. Nelle ultime gare a mio avviso abbiamo fatto buone prestazioni, abbiamo lavorato sulle sbavature che ci sono state. Sappiamo di dover alzare il livello”.

“Avere l’organico al completo permette tante cose, tra cui acquisire esperienza e possibilità di cambiare a partita in corsa. Il campionato è aperto, da domani ricominciamo a lavorare per la gara di sabato contro il Potenza. Le caratteristiche dei singoli calciatori ovviamente permettono di fare scelte su vari aspetti. Palle inattive? Abbiamo sempre lavorato molto su queste situazioni e nelle scorse settimane abbiamo provato qualcosa di diverso in tal senso. Il gol di Forti? Parte tutto dalla partita con il Trapani in coppa, sapevamo di rischiare ma gli abbiamo dato un’opportunità importante”.

VIDEO: le parole di Toscano in sala stampa

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

