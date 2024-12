LA SICILIA: “Segna Montalto e Toscano s’infortuna…”

“Si è fatto male anche Toscano? L’allenatore, con un sorriso che scagiona il colpevole, racconta il retroscena al termine della sfida di Taranto. Finalmente una vittoria in trasferta che mancava dal 6 ottobre, giorno del 3-1 alla Casertana. Eccolo, Toscano, spiegare il suo infortunio: «Dopo il gol Montalto per esultare mi è salito sul piede con i tacchetti chiodati. Al di là di tutto, dolore compreso, sono felice che gli attaccanti abbiano fatto gol. Poteva aggiungersi alla lista anche D’Andrea che sta lavorando come un matto per la squadra»”, le parole riprese da La Sicilia.

Montalto si è dunque sbloccato a Taranto, siglando l’attaccante ex Casertana il primo gol su azione dopo il rigore trasformato al cospetto del Giugliano. “L’abbraccio con Toscano significa tanto, così come i complimenti dei compagni che frenano o esaltano – fate voi – l’esultanza da Champions del ragazzo”, riporta il quotidiano nell’articolo di Giovanni Finocchiaro.

