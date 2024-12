LA SICILIA: “Investimento su Nesima primo segnale. Alla prima squadra serve una struttura che non sia il Cibalino”

Il quotidiano La Sicilia sottolinea, ancora una volta, la necessità di dotare il Catania di un impianto nuovo per la prima squadra e per sviluppare l’attività del vivaio. Pelligra “ha impegnato la cifra di 700-800mila euro per sistemare il campo di Nesima ed è un primo segnale di programmazione futura rivolta ai giovani. Alla prima squadra serve una struttura che non sia il Cibalino”, si legge.

“L’unica soluzione a medio termine resta ipoteticamente Torre del Grifo, la cui nuova asta scade a metà mese. Otto milioni sono una cifra importante, ma una struttura da rimettere a nuovo e gestire con impiegati e manutenzione ha un costo di quasi 20 milioni”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro che aggiunge: “Il Catania potrebbe sistemare, intanto, campi e spogliatoi, oltre alla sala medica per fare allenare la prima squadra e ovviare in attesa di completare gli interventi. Oppure potrebbe stringere accordi con Pedara e il Comune di Mascalucia per Massannunziata usando strutture che sono state rinnovate (il caso di Pedara) o che stanno per essere sistemate (Massannunziata)”.

