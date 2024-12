LA SICILIA: “Stadio ‘Massimino’, perfetta la gestione dell’ordine pubblico”

A proposito dello stadio “Angelo Massimino”, si è parlato a più riprese dell’affluenza da record che ha fatto registrare l’impianto sportivo etneo. Un patrimonio da non disperdere. Il quotidiano La Sicilia menziona anche l’aspetto legato alla gestione dell’ordine pubblico.

Gestione dell’ordine pubblico che “è stata perfetta per la mole di persone che hanno frequentato il ‘Massimino'”, si legge. “Il lavoro della Digos, specie del reparto deputato al controllo durante i pubblici eventi, è stato capillare e al di là di una diatriba interna verificatasi qualche settimana fa nella Sud, non ci sono stati interventi repressivi e inconvenienti gravi. In quest’ottica rientra pure il lavoro degli steward ai tornelli e all’interno della struttura”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

