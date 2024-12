LA SICILIA: “Pelligra investe sul campo di Nesima e non cederà il club”

Il quotidiano La Sicilia riporta la notizia dell’impegno, da parte del Gruppo Pelligra, di una somma vicina al milione di euro “per sistemare una volta per tutte” l’impianto di Nesima. “Una mossa che il presidente ha voluto con fermezza per consentire ai giovani e al settore femminile di allenarsi e giocare le gare con la presenza di pubblico. Ecco perchè le prossime settimane le partite ufficiali saranno disputate a porte chiuse. Quello di Nesima sarà il primo investimento sulle strutture in città e arriva nel momento in cui i dubbi sul rapporto Pelligra-Catania viene messo in discussione da più parti. A ragione o a torto”, si legge.

“Un distinguo importante va anche sottolineato: l’operazione su Nesima non annullerà il progetto che riguarda il centro sportivo”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro che aggiunge: “Il fatto è che ogni volta che si presenta un emissario di Pelligra per valutare un terreno i prezzi lievitano in maniera esagerata. E Pelligra che di mestiere fa proprio il risanatore di quartieri interi vuole spendere ma non regalare soldi. Siamo onesti anche se in questa fase della stagione tutte le attenzioni sono rivolte sui risultati deficitari del gruppo”.

Inoltre, in merito alle voci di una presunta volontà di Pelligra di cedere il club: “Pelligra non vuole vendere. Quando si è presentato un possibile acquirente o chi era intenzionato a comprare azioni è stato rispedito al mittente”.

