MERCATO: Catania, arrivato in sede il portiere Farroni

Il quotidiano La Sicilia riporta che è arrivato a Catania il 27enne portiere Alessandro Farroni. “L’infortunio di Bethers e le prestazioni di Adamonis hanno indotto i dirigenti a chiamare un altro giocatore in quel ruolo”, si legge. Farroni “ha sviluppato la sua carriera vestendo le maglie di Foligno e L’Aquila (in D), poi di Matera, Reggina, Juve Stabia, Vis Pesaro, Bari (in B ma senza giocare) e Alessandria”. Da quest’ultimo club si è svincolato alla fine di agosto.

“Si tratta di un portiere classico per la C che potrà dare una mano in un momento difficile. Ieri a tarda sera Farroni ha raggiunto la sede. E’ già a Catania, oggi dovrebbe firmare e allenarsi (prima deve sostenere come di consueto le visite mediche) con la squadra che andrà in campo nel pomeriggio preparando il confronto di domenica con il Sorrento”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

