LA SICILIA: “Catania, necessità di vendere prima di acquistare. Si attende Pelligra in città”

Il Catania in questa stagione “ha tesserato 23 nuovi calciatori. Adesso per far posto ai nuovi acquisti deve vendere necessariamente”, riporta La Sicilia. “Fino a oggi il Gruppo Pelligra ha speso una cifra vicina ai 15 milioni”. Sono stati commessi “errori di valutazione, sono stati firmati contratti anche esagerati per il valore del singolo giocatore. Oggi gli esuberi, a occhio e croce, pesano un milione di euro. Dunque cedere non solo i cinque, ma anche coloro che non si sono adeguati alle idee tattiche di Toscano o non hanno reso come ci si attendeva”, si legge. “Si attende Pelligra in città e non più per applausi o giri di campo, magari per avere contezza e atti concreti sulla voglia di sviluppare un progetto a lungo termine. La mossa di Nesima è un primo atto importante, ne devono seguire tanti altri”, aggiunge l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

