L’EDITORIALE | Auguri a tutti, buon 2025. Lo vivremo insieme raccontando il Catania

Mentre si conclude il 2024, è giunto il momento di fermarsi per un attimo, fare un bilancio e, soprattutto, guardare al futuro con obiettività e, al tempo stesso, determinazione. Il 2025 che attende il Catania è un anno carico di sfide, di sogni da inseguire e di obiettivi da raggiungere. Possiamo definirlo come un anno determinante per comprendere potenzialità e maturazione del progetto portato in Sicilia dall’Australia dal presidente Ross Pelligra. E in questo cammino, come sempre, i tifosi del Catania, saranno grandi protagonisti con l’affetto e la passione che non conoscono confini.

Gli stessi supporters che – e ne siamo lieti – hanno dato anche quest’anno fiducia alla redazione di Tutto Calcio Catania, ad un lavoro condotto con serietà e nel rispetto della deontologia, dei lettori e della professionalità di chi lavora dentro il club. Principi, questi, alla base dell’attività quotidiana di questo giornale.

In questi mesi il Catania ha vissuto momenti di grande difficoltà, ma anche di speranza. Ogni partita, ogni allenamento, ogni singolo passo mosso per provare a raggiungere un obiettivo che, seppur lontano, rimane nella mente di tutti: la risalita verso categorie che possano permettere alla città di competere ai massimi livelli, come la storia e la città meritano. E in questa lunga corsa, il vostro supporto è stato fondamentale. È grazie alla vostra presenza, alla vostra fede incrollabile, che il Catania non si è mai fermato, nemmeno nei momenti più bui.

La strada che attende il Catania e tutto l’ambiente rossazzurro è lunga e gli ostacoli non mancheranno.

Prima di salutarvi e darvi appuntamento al nuovo anno, permettetemi come sempre di ringraziare il deus ex machina di Tutto Calcio Catania, l’amico e collega Livio Giannotta, con il quale mi pregio di collaborare ormai da 4 anni sulle pagine di questo giornale. Sono molto orgoglioso di poter continuare a farlo, rivolgendomi alla gente della città di Catania per il racconto delle vicende calcistiche etnee.

Auguriamo a tutti voi, tifosi rossazzurri, un 2025 ricco di soddisfazioni, di emozioni indimenticabili e di gioie condivise. Vi ringraziamo per la fiducia.



Gianluca Virgillito

