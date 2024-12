MERCATO – Toscano chiaro su Castellini: “Non abbiamo intenzione di indebolirci”

“Abbiamo le idee chiare sul mercato ed è chiaro che i giocatori forti devi tenerli se vuoi migliorare quello che hai. Se togli un calciatore forte prendendone un altro altrettanto forte hai fatto 0-0. I migliori si tengono, da lì costruisci”. Così parlò poco tempo fa in conferenza stampa mister Domenico Toscano, precisamente alla vigilia di Catania-Sorrento, con particolare riferimento al futuro di Alessio Castellini.

In estate ed ancora oggi non manca l’interesse di società importanti di serie superiori che seguono con attenzione i progressi del jolly difensivo bresciano. Il messaggio di Toscano appare però sufficientemente chiaro, inequivocabile, circa la volontà del club rossazzurro di non privarsi dei pezzi pregiati come Castellini che, lo ricordiamo, è il calciatore più rappresentativo con ben 105 presenze vestendo la maglia del Catania. Lo stesso presidente Pelligra ha più volte sottolineato l’importanza per la squadra di un profilo come quello del difensore classe 2003, giovane e di ottima prospettiva.

