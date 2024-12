MERCATO: anche la Ternana sulle tracce di Verna

Futuro altrove per Luca Verna? Secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C, tra i club principalmente interessati ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1993 nativo di Lanciano ci sarebbe la Ternana, squadra in cui il ragazzo ha già militato in passato e che attualmente occupa la vetta della classifica nel girone B di Serie C (insieme con Virtus Entella e Pescara, ndr). Verna, che il Catania ha prelevato in estate dal Catanzaro, sembra destinato a lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia dopo avere disputato 18 partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia, realizzando un gol e un assist per un totale di 1.276 minuti in campo in questa fase della stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***