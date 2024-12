SERIE C: Taranto, bloccata trattativa con Passiatore e scattata la messa in mora

Secondo quanto riporta blunote.it, la trattativa tra il Taranto e Francesco Passiatore, indicato come possibile nuovo allenatore, si è interrotta. Passiatore, dopo diversi incontri con il presidente Massimo Giove prima di Natale, aveva ottenuto ampie garanzie, in particolare la libertà di costruire una squadra giovane e competitiva. Tuttavia, il clima è mutato nel periodo post-natalizio, portando l’ex calciatore rossazzurro a mantenere fermamente le sue posizioni, preferendo non cedere su principi legati al suo modo di fare calcio.

Si apprende in queste ore, inoltre, che quasi tutti i calciatori del Taranto hanno avviato le procedure di messa in mora per ottenere gli stipendi arretrati di ottobre, novembre e dicembre 2024. Dal momento dell’invio delle lettere di messa in mora, il club ha 20 giorni per sanare i pagamenti. In caso contrario, trascorsi ulteriori 15 giorni, i giocatori saranno automaticamente svincolati e liberi di trovare una nuova squadra.

