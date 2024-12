LA SICILIA: “Il pubblico di Catania tesoro inestimabile”

Nelle 11 gare di campionato disputate dal Catania, un pubblico di circa 17mila unità ha mediamente sostenuto la squadra di mister Toscano in ogni partita con numeri da capogiro. Qualcosa che “dalle nostre parti sembra una routine”, ma “fuori dai confini rossazzurri è sempre eccezionale”, riporta La Sicilia. Il quotidiano sottolinea il “senso di appartenenza che supera ogni cattivo pensiero legato all’aumento del prezzo degli abbonamenti e dei biglietti al dettaglio”.

Aggiungendo che il Catania “è un caposaldo nella vita dei catanesi. E più la squadra è in difficoltà, più il pubblico va a sostegno. Il tifo non cessa neanche di fronte a prestazioni al di sotto degli standard”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Fino al 95′ in poche occasioni si sono verificate contestazioni”. Questo “tesoro inestimabile può e deve spingere la proprietà a rafforzare l’organico a prescindere dalle uscite che sono necessaria per arrestare l’emorragia di spese che, dati alla mano, supera i 10 milioni di disavanzo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***