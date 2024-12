MERCATO – Antonini (Pres. Trapani): “Chiricò? Bel giocatore ma davanti siamo in tanti. Col Catania potremmo parlare di altri giocatori…”

A proposito di un possibile interesse del Trapani per Cosimo Chiricò, calciatore attualmente tesserato per il Catania, il presidente della società granata Valerio Antonini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni dell’emittente televisiva Sicilia 242:

“Chiricò è un bel giocatore, però è fermo da troppo tempo e noi davanti siamo in tanti. Tenete presente che siamo la squadra in tutta la Serie C che ha quattro centravanti e sette giocatori d’attacco, calciatori che hanno fatto 71 gol lo scorso anno. Devo dire che al Catania servirebbe qualche attaccante mio e a me servirebbe qualche centrocampista del Catania”.

“Colgo l’occasione per mandare un abbraccio, un saluto a un uomo che stimo ed a cui voglio molto bene, Daniele Faggiano. Gli auguro una pronta ripresa, spero davvero che possa stare meglio. E’ una persona troppo importante per il Catania e lo sport nazionale per quello che ha dato. Qui a Trapani è stato un icona, portando il club ad un passo dalla A. E’ un uomo a cui voglio molto bene, ci sentiamo costantemente. Spero vivamente che possa rimettersi presto”.

