Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 2 dicembre:

CATANIA FEMMINILE: sconfitta a testa alta sul campo della Roma, il campionato riprende a gennaio

LA SICILIA: “Pelligra, promesse di impegno e amore. Si attendono risposte concrete”

LA SICILIA: “Tutti nel calderone delle polemiche. Sul mercato non ci saranno rivoluzioni”

DI GENNARO a Globus Tv: “Ultime prestazioni in campionato mi fanno ben sperare, dobbiamo essere più pungenti ed incisivi”

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Da Sturaro a… Sturaro. Squadra con limiti caratteriali, crescita continuativa non arriva mai. Stoppa, da trequartista libero estro alle sue giocate”

CATANESI IN GIRO: Sampdoria, primo gol in Serie B per Leonardi

QUI CATANIA: salto di qualità, questo sconosciuto. Quanti punti gettati alle ortiche…

LA SICILIA: “Faggiano, la predica fatta alla squadra sortirà gli effetti sperati?”

SERIE C – Pastore (ex D.S. Benevento): “Tante squadre possono infastidire il Benevento. Terrei d’occhio anche il Catania…

CHIRICO’: tramontata ipotesi reintegro

VERSO TARANTO-CATANIA: bilancio precedenti in Puglia, nel 2002 lo 0-0 che spalancò le porte della B

SERIE C – Lo Monaco: “Girone C con un grande punto interrogativo fino alla fine. Argurio, ferita ancora aperta”

EX ROSSAZZURRI – Malusci: “Catania tappa importante della mia carriera. Toscano sta avendo delle difficoltà, ma sono sicuro che farà un grande girone di ritorno”

FOTI: “Catania, le partite vanno chiuse. Fuori luogo parlare di primo posto ma si può risalire in classifica”

TARANTO-CATANIA: arbitra Vingo della sezione di Pisa. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

EX ROSSAZZURRI – Di Carmine: “Sto ritrovando l’amore per questo sport, ho il fuoco dentro”

LA SICILIA: “Catania, bottino esiguo in zona gol. Patrimonio di punti dilapidato con squadre abbordabili”

TARANTO-CATANIA: da Gaucci a Zeoli, il ricordo dei protagonisti rossazzurri allo “Iacovone” 22 anni fa

SERIE C – Raffaele (all. Audace Cerignola): “Campionato equilibratissimo, identità di squadra fa la differenza”

EX ROSSAZZURRI – Marsura: “Serie C complicata, a Catania è stato ancora più difficile…”

QUI CATANIA: attesa per rivedere in campo De Rose, giocatore più impiegato in carriera da Toscano

STAMPA LOCALE – Patanè: “Il gap del Catania sta nelle difficoltà in fase realizzativa”

STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Girone C, dalle big ci si aspettava nettamente di più”

QUI CATANIA: cosa cambia tatticamente con il rientro di Sturaro

DI GREGORIO: “Catania, ennesima occasione persa. Non tutti i giocatori abituati a giocare con certe pressioni”

STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Catania, forse c’è un frazionamento di competenze che non aiuta”

CATANIA FC: “Addio a Enzo Trantino”

SERIE C – Fella (Cavese): “Potevamo fare meglio al ‘Massimino’. Il Catania squadra che mi ha deluso di più”

EX ROSSAZZURRI – Chiavaro: “Catania, troppi punti lasciati per strada. Speranza playoff. Infortuni? Qualcosa che non va c’è”

VERSO TARANTO-CATANIA: Zeoli, ricordo di Stefania Sberna e aneddoto su Gaucci

CATANIA SOCIAL – Jefferson: “Innamorato della piazza, continuo a ricevere tantissimo affetto dai catanesi”

CURIOSITA’: Taranto-Catania, il ricordo amaro di Cazzarò (attuale allenatore rossoblu) della sfida playoff del 2002

VERSO TARANTO-CATANIA: ufficiale il sesto divieto di trasferta stagionale per i tifosi etnei

QUI CATANIA: c’è da riconquistare l’affetto della tifoseria

LEGA PRO: Serie C su Sky e in streaming su Now fino al 2028

SERIE C – Garau (Taranto): “Gara molto sentita col Catania, dovremo lottare”

BREVE: “Campionato tra alti e bassi. Di Gennaro, errore grave. Non rimprovero Sturaro. Il Taranto giocherà con il coltello tra i denti. Su Luperini, Raimo e Stoppa…”

EX ROSSAZZURRI – Baronchelli: “Serve quel quid in più per vincere, altrimenti non sei da Catania”

SERIE C – Antonini (Pres. Trapani): “Campionato ancora lungo. 0-5? Quello che ha fatto il Catania molto grave, bisogna portare rispetto”

COSTANTINO: “Catania mette tanta pressione. Società ha fatto delle scelte, compito mio farli ricredere”

CAZZARO’ (all. Taranto): “Catania squadra forte e completa. Correre e lottare le nostre armi. Tante assenze ma ce la giocheremo”

TOSCANO: “Lavoriamo per essere più continui ed incisivi. Prossime tre gare possono aprire scenari importanti, poi faremo un’analisi serena”

STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Altalena Catania. Ultime chance per chi si sente in bilico. Basta rivoluzioni. Serve personalità per imporsi”

GIOVANILI CATANIA: Primavera, doppietta di Giardina e Juve Stabia al tappeto

ACCADDE OGGI: 8 dicembre 1946, prima storica vittoria per il Club Calcio Catania

MERCATO – Antonini (Pres. Trapani): “Chiricò? Bel giocatore ma davanti siamo in tanti. Col Catania potremmo parlare di altri giocatori…”

