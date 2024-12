MERCATO: Avellino e Catania, rumors su Todisco del Sorrento

Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il terzino destro Gianmarco Todisco sarebbe monitorato da Avellino e Catania. Irpini ed etnei starebbero seguendo la crescita del 22enne calciatore attualmente in forza al Sorrento, club in cui milita da tre stagioni con risultati eccellenti. Il ragazzo cresciuto nella Primavera di Juve Stabia e Torino, prima di mettersi in evidenza tra le fila rossonere sia in D che in terza serie, si era ben comportato anche nel Santa Maria Cilento (Serie D). Finora in questa stagione ha collezionato 16 presenze condite da due gol, messi a segno al cospetto di Crotone e AZ Picerno.

