SERIE C: Ierardi e Stoppa nella Top 11 settimanale di TuttoC

Due calciatori del Catania inseriti nella consueta Top 11 settimanale di Serie C realizzata da TuttoC.com, portale specializzato sulle vicende del campionato italiano di terza serie. Si tratta di Mario Ierardi e Matteo Stoppa.

“Ritorno in campo dopo alcune settimane di assenza: il gol che apre i giochi a Taranto e poi una prova di grande solidità”, si legge nell’articolo di Dario Lo Cascio con riferimento alla prestazione offerta da Ierardi a Taranto. Per il difensore, lo ricordiamo, si è trattato anche della sua prima rete stagionale con la maglia del Catania. “Gol e assist per il fantasista rossazzurro che guida la manovra offensiva con estro e qualità”, sono invece le parole utilizzate sottolineando la bontà della gara disputata da Stoppa, giocatore sempre più dentro i meccanismi di gioco di mister Toscano, che continua a schierarlo con risultati lusinghieri nella posizione di trequartista.

