MERCATO – D’Andrea, il D.S. del Pescara: “Lo stiamo monitorando…”

Pasquale Foggia, Direttore Sportivo del Pescara, commenta l’indiscrezione che vede il club abruzzese sulle tracce dell’attaccante rossazzurro Filippo D’Andrea. Queste le parole del dirigente ai microfoni di Rete8: “D’Andrea è un giocatore che quest’anno non ha fatto tanti gol, non ha giocato spesso. La scorsa stagione con la maglia del Cerignola ha segnato 16 gol. E’ uno dei giocatori che seguiamo per il reparto offensivo ma non l’unico che stiamo monitorando”.

