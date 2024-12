STURARO: le ultime sulle condizioni del centrocampista

Domenica, nel corso del match Catania-Sorrento e più precisamente a pochi minuti dall’intervallo, Stefano Sturaro è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a seguito di un nuovo infortunio. Lo stesso giocatore ligure ha chiesto il cambio venendo sostituito da Filippo D’Andrea. Secondo quanto informa il collega Alessandro Vagliasindi nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per l’esperto centrocampista del Catania che ha riportato un indurimento muscolare per effetto di un intervento in scivolata.

