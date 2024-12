MERCATO – Da Salerno: “Anche il Catania sulle tracce di Fiorillo”

Attualmente in scadenza di contratto a giugno, potrebbe lasciare la Salernitana il portiere classe 1994 Vincenzo Fiorillo dopo quattro anni in maglia granata. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoSalernitana.com, l’estremo difensore è finito nel mirino di Sudtirol e Catania. La società rossazzurra, dunque, dopo l’ingaggio di Alessandro Farroni continua a sondare il mercato dei portieri a seguito dell’infortunio di Bethers e delle prestazioni poco convincenti di Adamonis. Fiorillo in carriera ha fatto registrare oltre 200 presenze in Serie B, avendo anche militato in A e C. Ha vestito inoltre le casacche di Sampdoria, Spezia, Livorno e Pescara. In questa stagione è sceso in campo 5 volte (4 in B, una in Coppa Italia).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***