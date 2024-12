MERCATO: il 2 gennaio si apre la sessione invernale

Giovedì 2 gennaio 2025 il calciomercato riaprirà i battenti con la sessione invernale, che si concluderà ufficialmente alle ore 23:59 del 2 febbraio. Tra una settimana, dunque, sarà possibile intervenire nel mercato cosiddetto di “riparazione” ed il primo dei neo acquisti ufficialmente a disposizione del Catania sarà il portiere Alessandro Farroni, il quale poco tempo fa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in rossazzurro.

Nei mesi scorsi il Direttore Sportivo Daniele Faggiano aveva sottolineato che il mercato sarebbe dipeso dai calciatori stessi, chiamati a dimostrare di valere la maglia del Catania entro fine 2024. Sicuramente a gennaio ci sarà da lavorare per puntellare la rosa e provare a piazzare altrove i calciatori che non rientrano più nei piani tecnici del club, compresi coloro che già in estate non hanno trovato nuova sistemazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***