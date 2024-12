FARRONI: “Catania, non vedo l’ora di iniziare. Piazza storica, ha vissuto e vivrà anni importanti”

Prime parole da portiere rossazzurro per Alessandro Farroni, attraverso i canali ufficiali del Catania. Ecco quanto evidenziato:

“E’ un avventura stimolante, ho ricevuto pochi giorni fa una chiamata dal direttore e dalla società, devo dire che sono molto entusiasta di questo progetto, di questa chiamata alla quale era impossibile dire di no. Darò il massimo in qualsiasi situazione quando chiamato in causa. Ricordi particolari da avversario al ‘Massimino’? Due volte sono venuto con la Reggina, una nei playoff e l’anno seguente in campionato. Lo stadio si descrive da solo, così come la piazza e la gente. E’ stata un’emozione bellissima e lo sarà anche scendendo in campo con questi colori”.

“Col mister ho parlato, lo conosco perchè siamo stati insieme anche alla Reggina ed è stato un piacevole incontro. I compagni? Ne conosco principalmente tre: Gega, Montalto e Ciccio De Rose. Molti altri magari li ho incontrati da avversari, non li conoscevo personalmente ma mi hanno fatto subito una buonissima impressione in questi giorni”.

“Del Catania come piazza posso solamente dire che storica, che ha vissuto anni importanti e vivrà anni importanti dal mio punto di vista. Come sto fisicamente? Ho fatto il ritiro a Pesaro, poi ho deciso di rescindere il contratto di comune accordo con la società, in questo lasso di tempo mi sono allenato con lo Spoleto Calcio, società del mio paese che ringrazio per l’aiuto che mi hanno dato in questo periodo. Mi sento pronto e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Forza Catania”.

VIDEO: le parole di Farroni

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

