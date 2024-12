EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Catania, cambia marcia al più presto”

Alcune riflessioni sul Catania e le squadre favorite per la vittoria del girone C di Serie C, ai microfoni di TuttoC.com, da parte dell’ex rossazzurro Giovanni Marchese: “Il Catania? Lo vedo in difficoltà sui risultati, si è perso l’entusiasmo di prima. Non vedo una squadra che sta ammazzando il campionato, anche il Benevento sta lasciando punti per strada. Per il Catania è ancora tutto fattibile, ma deve cambiare marcia al più presto. Credo a gennaio farà qualche acquisto per riaccendere la scintilla, dando così una mano a Toscano per raggiungere la B. Chi vincerà? Ci sono diverse squadre attrezzate, direi il Benevento. Vedo bene anche il Monopoli, sia come società che come squadra”.

