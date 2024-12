PAGELLE DI REPARTO: attacco devastante, De Rose importante pedina a centrocampo

Vittoria larga del Catania che supera il Taranto a domicilio con il punteggio di 5-1. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella diciottesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6.5

Questa volta nessun episodio rovinoso ad abbassare nettamente la media dei voti del pacchetto arretrato inteso come reparto, anche se va registrata la topica di Bethers sulla punizione di Guarracino. Buona prova nel complesso, condita anche da un gol trovato su calcio piazzato, con i classici piazzamenti dalle retrovie per cercare fortuna, da parte di Ierardi.

Il migliore in difesa:

Ierardi 7 – Trova la rete su azione d’angolo, gioca con grande attenzione e saggezza, sbagliando poco o nulla. Gli avversari non riescono a metterlo mai in difficoltà.

Bethers 5.5, Di Gennaro 6.5, Quaini 6.5

CENTROCAMPO 6.5

Il rientro di De Rose, ad accompagnare quello precedente di Sturaro, danno compattezza, qualità e quantità al centrocampo rossazzurro, mentre Carpani e Raimo riescono a giocare in maniera disinvolta, rischiando poco o nulla.

I migliori a centrocampo:

De Rose 7+ – L’esperienza e le qualità tecniche in campo fanno la differenza. Sin dalle prime battute dimostra quanto sia importante per gli equilibri della squadra e quanto la sua mancanza si sia fatta sentire nelle scorse settimane. Pendolino fondamentale tra difesa e fase offensiva, ottima prova.

Carpani 6.5, Sturaro 6.5, Raimo 6.5, Jiménez 6.5, Verna 6, Lunetta 6, Forti 6.5

ATTACCO 7

Reparto offensivo in bella mostra a Taranto. Si conferma l’imprescindibilità di Stoppa in campo e l’istinto letale in zona gol di Inglese. Importante la rete segnata da Montalto, attaccante che va recuperato sul piano psicologico dopo una prima parte di campionato complicata.

Il migliore in attacco

Stoppa 7.5 – Un assist e un gol, tante giocate preziose al servizio della squadra. Stato di forma eccezionale per lui, che segna la terza rete consecutiva in campionato.

Inglese 7, Montalto 7, D’Andrea 6+

