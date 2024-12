MANITA ROSSAZZURRA: poca cosa il Taranto, vittoria in scioltezza del Catania

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Ritorno alla vittoria senza troppi sforzi per il Catania. Due mesi dopo il successo di Caserta (1-3), Elefante che torna a vincere in trasferta. Lo fa imponendosi per 5-1 a Taranto. Avversario modesto, Catania nettamente superiore e gara dominata per buona parte dell’incontro. Toscano cambia qualcosa nell’undici di partenza: Ierardi e Quaini in difesa (Castellini in panchina perchè non al meglio delle condizioni fisiche), Sturaro e De Rose in mezzo, Jimenez e Stoppa alle spalle di Inglese in avanti nel 3-4-2-1. Taranto che presenta un folto centrocampo, schierato tatticamente secondo un 3-5-2.

PRIMO TEMPO – Sin dalle battute iniziali il Catania fa valere la propria superiorità tecnica. Al 4′ sale in cattedra Stoppa, bella giocata con doppio dribbling dell’ex calciatore della Sampdoria che entra in area e conclude di pochissimo a lato. Insiste la formazione allenata da Toscano. Solo in un paio di circostanze il Taranto si affaccia nella metà campo rossazzurra, senza impensierire la retroguardia catanese. Al 20′ sgroppata di Stoppa, ancora lui, cross al centro, esecuzione in mezza rovesciata di Carpani e palla di poco fuori bersaglio.

Rossazzurri quasi sempre in possesso della sfera che, qualche minuto più tardi, sbloccano il risultato: è il 23′ quando De Rose batte l’angolo e Ierardi, di testa, si fa trovare pronto beffando la difesa tarantina. Scorrono pochi secondi e arriva il bis. Uno-due devastante del Catania con Stoppa che approfitta di un erroraccio di Marong e batte Del Favero. La reazione del Taranto è tutta in un colpo di testa debole di Battimelli e qualche cross di facile lettura. Gli etnei gestiscono senza particolari affanni il doppio vantaggio nel primo tempo e, anzi, in pieno recupero calano il tris: cross di Carpani, incornata di Inglese e palla in rete.

SECONDO TEMPO – Taranto con un pò più di coraggio nelle battute iniziali della ripresa. Bethers si fa vedere al 53′ deviando in angolo la conclusione velenosa di Verde. Il Catania risponde con Inglese che supera in velocità la timida marcatura del disastroso Marong, tira a botta sicura, ma Del Favero è bravo a respingere (55′). Dal possibile 0-4 si materializza però l’1-3: Guarracino con una punizione da oltre 30 metri sorprende Bethers.

Taranto che sembra rinfrancato da questo episodio, ma ben presto i rossazzurri tornano a mettere sotto pressione l’avversario, confermando che quando decidono di pigiare sull’acceleratore fanno male ad un Taranto con evidenti difficoltà in fase difensiva. C’è gloria anche per i neo entrati Montalto e Forti: il primo, al 78′, approfitta di una corta respinta di Del Favero andando a segno con freddezza; il secondo, al 86′, Forti sigla il primo gol tra i professionisti: spazio in area, il centrocampista s’inserisce, riceve da Lunetta, controlla il pallone e calcia in porta.

