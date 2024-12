SERIE C: risultati e classifica in attesa delle gare di domenica e lunedì. Benevento ko, diversi successi esterni

Aspettando l’esito degli incontri di domenica e lunedì, riportiamo di seguito risultati e marcatori delle rispettive gare disputate venerdì e sabato, valide per la 19a Giornata del girone C di Serie C, con la classifica aggiornata:

RISULTATI

Benevento 0-1 Giugliano

72′ Celeghin

Casertana 0-1 Trapani

68′ Lescano

Catania 0-2 Potenza

69′ Caturano, 82′ Caturano

Juventus Next Gen 2-0 ACR Messina

68′ Guerra, 90’+1 Afena Gyan

Sorrento 1-3 Cavese

5′ Fella (C), 26′ Pezzella aut. (S), 36′ Pezzella (C), 90’+1 Vitale (C)

Team Altamura 1-3 Avellino

6′ Rolando (T), 24′ Redan (A), 47′ Patierno (A), 90’+2 Gori (A)

Turris 0-5 Crotone

13′ Ovizsach, 37′ Tumminello, 54′ Guerini, 70′ Guerini, 79′ Vitale

DOMENICA 15 DICEMBRE

15.00, Monopoli – Taranto

19.30, Foggia – AZ Picerno

LUNEDI’ 16 DICEMBRE

20.30, Latina – Audace Cerignola

CLASSIFICA

1. Benevento 37

2. Avellino 32

3. *Monopoli 32

4. Potenza 32

5. *Audace Cerignola 31

6. Crotone 29

7. Catania 28 (-1)

8. *AZ Picerno 28

9. Sorrento 27

10. Giugliano 24

11. Trapani 27

12. Cavese 24

13. Team Altamura 23

14. *Foggia 21

15. Casertana 20

16. Juventus Next Gen 17

17. *Latina 17

18. ACR Messina 16

19. Turris 11 (-5)

20. *Taranto 3 (-10)

*una partita in meno

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***