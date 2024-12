QUI CATANIA: 15 marcatori diversi, Inglese e Stoppa i rossazzurri più prolifici

Con la rete di Carmelo Forti a Taranto sale a 15 il numero di marcatori diversi in campionato tra le fila del Catania. Roberto Inglese si conferma l’attaccante rossazzurro più prolifico fino a questo momento con 7 reti all’attivo. Lo insegue Matteo Stoppa, andato nuovamente a segno salendo a quota 4 centri. Secondo gol in questa stagione, invece, per l’ex centravanti della Casertana Adriano Montalto e prima marcatura di marca etnea per il difensore Mario Ierardi, che non entrava nel tabellino dei marcatori in una competizione ufficiale dal 18 maggio 2023, quando militava nel Vicenza (sconfitta per 2-1 sul campo della Pro Sesto nel match d’andata del terzo turno dei playoff, ndr).

MARCATORI ROSSAZZURRI

7 GOL – Inglese

4 GOL – Stoppa

2 GOL – Carpani, Montalto

1 GOL – Anastasio, Castellini, D’Andrea, Di Gennaro, Forti, Guglielmotti, Ierardi, Jimenez, Lunetta, Quaini, Verna

