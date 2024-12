QUI CATANIA: attesa per rivedere in campo De Rose, giocatore più impiegato in carriera da Toscano

Prima un infortunio al bicipite femorale, poi uno stiramento al polpaccio. Doppio infortunio stagionale per Francesco De Rose. Il centrocampista calabrese ha giocato finora solo tre partite con la maglia del Catania: poco più di 20′ nella vittoriosa gara interna col Benevento, la parte finale del primo tempo e tutta la ripresa a Biella contro la Juventus Next Gen, 45′ al “Massimino” in occasione del confronto con l’AZ Picerno.

Sabato scorso si è riaccomodato in panchina, vedremo se a partire dalla trasferta di Taranto ci sarà la possibilità di rivedere in campo il centrocampista. 37 anni compiuti a giugno, De Rose è in questo momento il calciatore più impiegato in carriera da Toscano, avendo collezionato sotto la sua gestione 166 presenze vestendo le maglie di Cosenza, Reggina, Cesena e, da questa stagione, Catania.

Delle cinque promozioni conquistate in carriera, quattro le ha conseguite proprio con mister Toscano in panchina: due dalla C alla B con la Reggina nel 2020 e con il Cesena nel 2024, vincendo anche la Supercoppa di categoria; nel 2008 e nel 2009 le due consecutive con il Cosenza passando dalla D dalla Prima Divisione.

Quello tra De Rose e Toscano è un rapporto di lunga data. Lo stesso centrocampista ha avuto modo di parlarne più volte volte a mezzo stampa. “Con Toscano abbiamo un rapporto che va al di là del calcio – le parole – un rapporto che dura da anni. E’ uno che non molla di un centimetro e non cambia mai, anche dopo i campionati vinti. Toscano è un vero capitano assoluto, una persona che ho avuto già per tanti anni, so i valori che ha, umani e tecnici, è un mister che può arrivare lontano. Ci ha aiutato molto a livello mentale” (fonte cesenatoday.it).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***