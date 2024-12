EX ROSSAZZURRI – Marsura: “Serie C complicata, a Catania è stato ancora più difficile…”

Davide Marsura, attaccante ora in forza all’Ascoli, a TMW Radio parla delle difficoltà del campionato di Serie C: “Posso confermare che per me la C, sotto tanti aspetti, è più difficile della Serie B. Poi se giochi in club come Catania, Ascoli e SPAL, le avversarie che ti vengono ad affrontare, anche inconsciamente giocano con un livello di attenzione e una voglia di mettersi in mostra superiori. Credo che a Catania sia stato ancora più difficile perchè eravamo una squadra con tanti nomi e ovunque andavamo a giocare era complicato tra i campi più brutti del girone e con squadre che si rinchiudevano tutte nella propria area di rigore”, le parole di Marsura.

