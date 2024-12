QUI CATANIA: giocatori ceduti in prestito, la situazione

Diamo uno sguardo alla situazione legata ai calciatori di proprietà del Catania ceduti in prestito nella sessione estiva del calciomercato.

L’esterno offensivo Emmanuele Cicerelli e la punta Pietro Cianci, ora in forza alla Ternana, sono stati protagonisti di uno strepitoso girone d’andata. Parlano i numeri: 9 gol e 2 assist il calciatore barese, 12 reti e 5 assist l’ex Salernitana. Grazie al loro prezioso contributo, gli umbri sono in questo momento in vetta alla classifica, a parità di punteggio con Virtus Entella e Pescara.

Sempre nel girone B di Serie C, l’esterno d’attacco Davide Marsura ha realizzato ad oggi 2 assist e un gol su 18 presenze, viene da un periodo abbastanza positivo di risultati con la maglia dell’Ascoli. Salendo di categoria, in B, il centrocampista colombiano Andres Tello ha totalizzato 14 apparizioni con una rete all’attivo nella Salernitana, fornendo tuttavia spesso prestazioni poco convincenti,.

Nel girone A di Serie C fornisce un valido contributo alla causa del Trento il trequartista/esterno offensivo Diego Peralta, andato a segno una volta e che, superato il mese di stop a seguito di problemi muscolari, è tornato in campo fornendo prestazioni positive. Lo stesso non può dirsi per la punta Rocco Costantino, in prestito alla Lucchese con cui ha segnato la miseria di 2 gol occupando le zone basse della classifica del girone B.

Nello stesso raggruppamento, paga i problemi fisici l’esterno Marco Chiarella: per lui solamente 6 presenze stagionali ma un gol e un assist tra le fila del Rimini, settima forza del campionato. Nel girone C il terzino sinistro Mattia Maffei ha trovato frequentemente spazio nello scacchiere tattico della Cavese con risultati apprezzabili, ma nell’ultimo mese ha giocato con il contagocce. L’attaccante Milos Bocic, dopo l’esperienza-lampo al Taranto ha cambiato casacca dando il proprio contributo alla causa del Latina: ancora zero reti all’attivo in nerazzurro ma 3 assist effettuati.

In Serie D girone E il portiere classe 2006 Domiziano Tirelli fatica a trovare spazio nel Siena, che occupa la sesta posizione: soltanto due volte in campionato Tirelli (senza subire gol) ha difeso i pali bianconeri. Il 19enne estremo difensore lituano Klaidas Laukzemis, infine, ha giocato 11 partite nel girone F di Serie D con 3 “clean sheet”. In tutti i casi il Catania ha ceduto i giocatori in prestito secco, tranne per quanto concerne Cianci e Cicerelli, giunti alla Ternana a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

