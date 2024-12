MERCATO: Catania e Trapani, possibili trattative all’orizzonte?

Chissà se Catania e Trapani discuteranno fattivamente di calciomercato. Da Trapani, qualche organo d’informazione ha accostato alla squadra allenata da Eziolino Capuano l’ex difensore granata Tommaso Silvestri, attualmente fuori lista. Alcune settimane addietro il numero uno del club trapanese, Valerio Antonini, ai microfoni di Sicilia 242 confessò di stimare il profilo di Cosimo Chiricò, altro calciatore in uscita dal Catania, ma aggiunse che è fermo da troppo tempo, inoltre in questo momento il Trapani ha un’ampia disponibilità di attaccanti.

“Devo dire che al Catania servirebbe qualche attaccante mio e a me servirebbe qualche centrocampista del Catania”, aggiunse Antonini. Chissà che tra i centrocampisti graditi al Trapani non figuri Nicola Zanellato, altro giocatore fuori lista che per caratteristiche non sembra dispiacere allo stesso allenatore Capuano, il quale lo avrebbe voluto portare inizialmente a Taranto, ma il giocatore rifiutò il trasferimento.

