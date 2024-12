GIOVANNONE: “Catania, io lo pubblicai quel progetto… sono fiducioso che la squadra possa arrivare in B”

C’era anche quella dell’imprenditore Luca Giovannone, nel 2022, tra le manifestazioni d’interesse fatte pervenire al Comune nel 2022 per la ripartenza del calcio a Catania. Dopo il tentativo non andato a buon fine, ha investito comunque in Sicilia acquisendo la Nissa. Queste alcune delle parole più significative evidenziate da sudsport.it, a proposito del Catania:

“L’esperienza con il Catania, la partecipazione alla manifestazione d’interesse, è stata qualcosa di appassionante per me e ho deciso di tornare a fare calcio, perchè è una mia grande passione. Mi hanno contattato da tutta l’Italia per portare il mio progetto in altre città, ma mi era piaciuta la Sicilia e mi sono fermato a Caltanissetta”, le sue parole.

“Catania merita la Serie A e mi auguro che ci arrivi prima possibile. Io pubblicai il progetto triennale per salire velocemente di categoria. Ribadisco: io lo pubblicai quel progetto, gli altri progetti non li conosco e quello del gruppo Pelligra non mi risulta sia stato mai pubblicato. Però mi auguro davvero per i tifosi del Catania e per la città di Catania che le difficoltà dello scorso anno e di quest’anno possano essere superate”, sottolineando l’importanza di fare “una buona campagna acquisti ora che si apre il mercato a gennaio”. “Io sono sempre fiducioso, speranzoso che il Catania possa arrivare in Serie B”, ha aggiunto.

