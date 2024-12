QUI CATANIA: Inglese e Stoppa si confermano i rossazzurri più prolifici

Con la tripletta di Roberto Inglese contro il Sorrento sale a 10 il numero di gol siglati dall’attaccante ex Parma in questo campionato. Chiuso l’anno solare in doppia cifra, l’auspicio è che Inglese sia sempre più protagonista nella seconda parte di stagione. Stoppa si conferma il secondo rossazzurro più prolifico in questa fase del torneo, avendo raggiunto quota 5 gol. 15 i marcatori differenti in casa Catania.

MARCATORI ROSSAZZURRI

10 GOL – Inglese

5 GOL – Stoppa

2 GOL – Carpani, Montalto

1 GOL – Anastasio, Castellini, D’Andrea, Di Gennaro, Forti, Guglielmotti, Ierardi, Jimenez, Lunetta, Quaini, Verna

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***