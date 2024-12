QUI CATANIA: Inglese-show, non firmava una tripletta dal 2017

Continua ad essere grande protagonista in maglia rossazzurra, l’attaccante Roberto Inglese. Ha firmato una tripletta domenica, in occasione del vittorioso confronto casalingo con il Sorrento. La difesa dei costieri non è riuscita ad arginare la furia di Inglese, che ha raggiunto quota 10 gol in questo campionato.

Mister Mimmo Toscano lo ha elogiato nel post gara: “Io di Roberto sono contento, so che ci sono dei momenti in cui lo devi gestire perchè viene da infortuni importanti in carriera, dagli ultimi due anni in cui ha giocato con meno continuità”. E’ un ragazzo straordinario, si mette al servizio della squadra. Per me è motivo d’orgoglio averlo riportato ad essere protagonista qui a Catania. Mi fa piacere soprattutto la sua disponibilità, poi i gol sono frutto delle sue qualità tecniche e non le scopro certo io“, le parole del tecnico calabrese.

Inglese è tornato a siglare tre reti in una competizione ufficiale a distanza di sette anni dall’ultima volta: il 12 febbraio 2017 militava in Serie A, vivendo una delle stagioni più intense della propria carriera tra le fila del Chievo Verona. Nello specifico i clivensi vinsero per 3-1 al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo, Bobby English rispose al momentaneo vantaggio di Matri trafiggendo la porta di Pegolo tra il 39′ ed il 67′. Al timone gialloblu l’ex allenatore del Catania Rolando Maran, figuravano in campo gli ex rossazzurri Nicolas Spolli e Lucas Castro. Il Chievo concluse la stagione al 14/o posto.

