QUI CATANIA: nel grigiore etneo brilla il talento di Stoppa

In un contesto di squadra dove il mese di novembre va in archivio con appena 6 punti conquistati in cinque partite, 1 vittoria, 3 pareggi ed 1 sconfitta (due includendo lo 0-5 in Coppa Italia), 7 gol fatti e altrettanti subiti – pur aumentando rispetto al mese precedente cross (+22), possesso palla (+5%), tiri totali (+21), tiri in porta (+5) e numero di parate effettuate (+5) -, brilla il talento di Matteo Stoppa.

Il classe 2000 di Biella, dopo un avvio di stagione non ottimale e abbastanza timido con limiti in fase realizzativa malgrado qualche spunto interessante, viene riproposto sulla trequarti di campo con risultati lusinghieri. Dal secondo tempo di Crotone in poi, il Catania ha scoperto uno Scoppa diverso. Molto più sicuro e convinto dei propri mezzi. Molto più intraprendente e in grado di incidere nello sviluppo della manovora offensiva per fantasia, tecnica, qualità, dinamismo e capacità di attaccare gli spazi, di andare a rete.

Tra le linee il ragazzo sembra esprimersi al meglio delle sue possibilità, rivelandosi prezioso punto di riferimento per la squadra. E’ scattato qualcosa di positivo, evidentemente, nella testa di Stoppa, esempio da seguire per i compagni anche in termini di approccio e atteggiamento. Funziona il collante tra centrocampo e attacco, attualmente questa è una delle poche certezze di un Catania che paga a caro prezzo disattenzioni difensive ed errori sotto porta, non evidenziando una tenuta mentale all’altezza nell’arco dei 90′.

