LA SICILIA: “Tutti nel calderone delle polemiche. Sul mercato non ci saranno rivoluzioni”

Dopo la mancata vittoria contro la Cavese, “anche Toscano è finito nel calderone delle polemiche al di là di lavoro, impegno, carisma e risultati del passato anche recente. L’allenatore e il ds, capisaldi della stagione rossazzurra, sono stati criticati da più parti. Ma il cammino del Catania deve proseguire, evitando errori sul campo e fuori dal rettangolo. Di questo si è discusso, a botta calda, dopo il fischio finale dell’arbitro”, riporta La Sicilia. “Qualche urlo è arrivato nitido” da parte del D.S. Faggiano che ha radunato i giocatori chiudendoli in uno stanzone.

“Il dirigente non ha gradito risultato, prestazione, gestione del match, errori e ha richiamato al proprio dovere una squadra che contro le ‘piccole’ rinnova una tenuta di gara tutt’altro che perfetta. Questione di testa, il nodo è sempre quello”, si legge. Domenica ci sarà da affrontare il Taranto fuori casa. Contro avversarie abbordabili il Catania “ha spesso toppato, ora non può più permetterselo. E, allora, la squadra deve tornare a prendere la rincorsa”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

“Tutti cercano riscatto, tutti devono dimostrare davvero di poter meritare una riconferma a gennaio. Non ci saranno rivoluzioni, ma se la proprietà dovesse finanziare qualche movimento funzionale alle idee tattiche dell’allenatore, si potrebbero verificare quattro o cinque novità. Dipende da chi sarà ceduto (anche tra i fuori rosa) e da chi darà la disponibilità al trasferimento in Sicilia. Dipende dal carattare e dal coraggio di chi firma per il Catania e sa di vivere da eroe una settimana e di rischiare fischi a volontà il giorno dopo. Servono carattere e voglia di lottare”.

