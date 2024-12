QUI CATANIA: situazione infermeria, vicino il rientro di Di Tacchio

Detto che per Klavs Bethers si prevedono due mesi di stop, il portiere sarà sottoposto ad artroscopia, per una lesione legamentosa della caviglia destra emersa dagli accertamenti. I tempi di recupero relativi al difensore rossazzurro Matteo Di Gennaro, il quale ha riportato una frattura del quinto metatarso del piede sinistro e dovrà sostenere un intervento di osteosintesi, sono invece probabilmente inferiori. Per il resto da valutare le condizioni di Alessandro Celli, Davide Guglielmotti e Gregorio Luperini. Francesco Di Tacchio prosegue il percorso di recupero, già in settimana dovrebbe lavorare parzialmente con la squadra, avviandosi verso il rientro in pianta stabile.

